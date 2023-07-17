АвтоВАЗ возобновил производство Lada Granta с ABS

Российский производитель АвтоВАЗ начал производство бюджетных авто Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой ABS. Об этом 17 июля сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

По словам производителя, ABS устанавливается на все модели семейства Granta, начиная с комплектации Classic. Рекомендованная цена на Granta c антиблокировочной системой начинается от 772 500 рублей.

Также АвтоВАЗ напомнил, что Granta ― самый доступный и самый продаваемый автомобиль на российском рынке: всего в период с января по июнь в стране продано 98 113 Granta.

Ранее в этот день стало известно, что АвтоВАЗ намеревается начать выпуск полуторалитровых 150-сильных турбомоторов в Тольятти на основе мощностей для выпуска моторов HR16.

Кроме того, АвтоВАЗ планирует к концу текущего года возобновить выпуск 122-сильных агрегатов объемом 1,8 л, которыми будут оснащаться топовые версии Lada Vesta.