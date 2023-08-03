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В Новороссийске упавший с самоката юноша лишился почки

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Фото: ГБУЗ №1 Новороссийска
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В Новороссийске врачи удалили юноше почку, разорвавшуюся после падения с электросамоката. Об этом в среду, 2 августа, рассказал в своем Telegram-канале «Новороссийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу горбольницы № 1.

Городской портал отмечает, что 21-летний местный житель упал во время катания на самокате, после был доставлен в тяжелом состоянии в медучреждение с травмой поясничной области.

Медики выяснили, что у юноши размозжена и разорвана на две части левая почка, присутствует забрюшинное кровотечение. Хирурги экстренно удалили поврежденный орган, который уже невозможно было восстановить. Врачи боролись за жизнь молодого человека несколько часов.

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Фото: ГБУЗ №1 Новороссийска

Пациент успешно перенес послеоперационный период. В настоящее время он готовится к выписке. Ему предстоит следовать предписаниям медиков для полноценной жизни.

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Ранее, 30 июля, сообщалось, что на западе Москвы женщина на самокате сбила мужчину с ребенком на руках. Девочка 2021 года рождения получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. По факту наезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.264 УК РФ, предусматривающей нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

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