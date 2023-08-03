В Новороссийске упавший с самоката юноша лишился почки
В Новороссийске врачи удалили юноше почку, разорвавшуюся после падения с электросамоката. Об этом в среду, 2 августа, рассказал в своем Telegram-канале «Новороссийский рабочий» со ссылкой на пресс-службу горбольницы № 1.
Городской портал отмечает, что 21-летний местный житель упал во время катания на самокате, после был доставлен в тяжелом состоянии в медучреждение с травмой поясничной области.
Медики выяснили, что у юноши размозжена и разорвана на две части левая почка, присутствует забрюшинное кровотечение. Хирурги экстренно удалили поврежденный орган, который уже невозможно было восстановить. Врачи боролись за жизнь молодого человека несколько часов.
Пациент успешно перенес послеоперационный период. В настоящее время он готовится к выписке. Ему предстоит следовать предписаниям медиков для полноценной жизни.
Ранее, 30 июля, сообщалось, что на западе Москвы женщина на самокате сбила мужчину с ребенком на руках. Девочка 2021 года рождения получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. По факту наезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.264 УК РФ, предусматривающей нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.