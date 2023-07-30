Женщина на самокате сбила мужчину с ребенком на западе Москвы

На женщину, совершившую наезд самокатом на мужчину с малолетней девочкой на руках, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило главное следственное управления СК России по Москве в своем официальном Telegram-канале.

По данным следствия, 29 июля 2023 года 35-летняя женщина двигалась на самокате по тротуару на улице Веерной на западе Москвы и сбила мужчину, который держал на руках ребенка. Девочка 2021 года рождения получила травмы и была доставлена в больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По факту наезда следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ведется следствие, в ходе которого изучаются записи с камер видеонаблюдения. Также проходит допрос очевидцев.

Ранее, 29 июля, в Иркутской области водители сразу двух автомобилей совершили наезд на ребенка. Пострадавший погиб на месте. По информации пресс-службы главного управления МВД РФ по региону, ребенок внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящей впереди машины.