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Ирину Мирошниченко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актриса Ирина Мирошниченко будет похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом 3 августа сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

«Ирина Петровна будет похоронена на Троекуровском кладбище рядом со многими своими коллегами и друзьями в понедельник после прощания, которое пройдет в нашем родном театре и начнется, скорее всего, в 11 часов», — сказал он «РИА Новости».

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Ранее в этот день источник «Известий» сообщил о смерти Ирины Мирошниченко на 82-м году жизни. Актриса скончалась в реанимации, не приходя в сознание.

О госпитализации артистки стало известно 30 июля. Утром она почувствовала недомогание, уже в больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме. Было принято решение перевести артистку в реанимацию.

Через день, 1 августа, сообщалось, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Источник «Известий» рассказал, что во время пребывания в коме у актрисы произошла остановка сердца. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Как актриса она дебютировала в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Свою первую большую роль она сыграла в картине Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и картинам «Дядя Ваня», «Вам и не снилось», «...И другие официальные лица», «Это сладкое слово свобода» и другим.

В 1988 году Мирошниченко получила звание народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Умерла Ирина Мирошниченко

Народная артистка РСФСР, певица и педагог Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни. За свою жизнь она успела сыграть около 50 ролей в кино и более 40 ролей в театре. Самые яркие моменты из долгой карьеры актрисы — в фотогалерее «Известий»

Фото: РИА Новости/Олег Иванов
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко в роли Веры в фильме Сергея Антонова «Пришел солдат с фронта»

Фото: РИА Новости/В. Кречет
Умерла Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко в кинодетективе «Это сладкое слово —свобода!»

Фото: РИА Новости
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко и Сергей Бондарчук в фильме «Дядя Ваня»

Фото: РИА Новости
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко со Всеволодом Абдуловым в спектакле «Соло для часов с боем», МХАТ им. М. Горького

Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин
Умерла Ирина Мирошниченко

Артистка Ирина Мирошниченко в роли Ольги в спектакле «Три сестры» Московского художественного театра СССР

Фото: РИА Новости/Борис Кауфман
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко на Всесоюзном фестивале актеров советского кино «Созвездие-89»

Фото: РИА Новости/Галина Кмит
Умерла Ирина Мирошниченко

Артистка Ирина Мирошниченко на праздничном шоу в честь 10-летия Дома моды Валентина Юдашкина

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко в спектакле «Чайка» на своем юбилее в МХТ им. А.П. Чехова

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Умерла Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко на музыкальной программе «В этот новогодний вечер»

Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко с Никитой Михалковым и Олегом Ивановым на вечере в честь 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Умерла Ирина Мирошниченко

Артистка Ирина Мирошниченко в театре «Ленком» на вечере, посвященном 75-летию со дня рождения Николая Караченцова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Умерла Ирина Мирошниченко

Ирина Мирошниченко на вручении театральной премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Умерла Ирина Мирошниченко

Актриса Ирина Мирошниченко на открытии 40-го Московского международного кинофестиваля в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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