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Лещенко назвал «фееричной» роль Мирошниченко в «Я шагаю по Москве»

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Фото: «Мосфильм»
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко 3 августа в разговоре с «Известями» назвал фееричной роль народной артистки РСФСР Ирина Мирошниченко в фильме «Я шагаю по Москве».

«Вот ее приход в этом фильме «Я шагаю по Москве», он просто как фейерверк был, он фееричен, все заговорили. Эпизод, но он был настолько яркий и удивительный, что вообще вот как лейбл бы уже ее», — сказал Лещенко.

Он подчеркнул, что Мирошниченко была «настоящей легендой», которая всегда выделялась на фоне других артистов.

«Она, конечно, была эпоха, настоящая легенда. И много артистов у нас и артисток в государстве, но она стояла особняком», — рассказал артист.

Мирошниченко была внимательной и заботливой, никогда не оставляла без внимания молодых артистов и не забывала про друзей, поделился воспоминаниями Лещенко.

«Ну просто удивительно, такой пассионарный человек была. Вот таких мало, я скажу, людей, которые вот ну, по-настоящему искренние и внимательные, и живут с добром. Будем память о ней сохранять», — резюмировал артист.

Мирошниченко умерла утром 3 августа в реанимации, не приходя в сознание.

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О госпитализации артистки стало известно 30 июля. Утром она почувствовала недомогание, уже в больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме. Было принято решение перевести артистку в реанимацию.

Через день, 1 августа, сообщалось, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Источник «Известий» рассказал, что во время пребывания в коме у актрисы произошла остановка сердца. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле в 1942 году. Ее дебютной актерской работой в кино стала эпизодическая роль в картине Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» (1963). Свою первую большую роль Мирошниченко сыграла в фильме Антона Тимошинина «Их знали только в лицо».

Мирошниченко также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и картинам «Дядя Ваня», «Профессия — следователь», «Вам и не снилось», «...И другие официальные лица», «Это сладкое слово свобода» и другим.

В 1988 году Мирошниченко получила звание народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

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