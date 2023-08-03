Актер Стеблов рассказал о самоотдаче Мирошниченко на сцене

Актриса Ирина Мирошниченко, скончавшаяся на 82-м году жизни, целиком отдавалась работе. Об этом 3 августа рассказал «Известиям» актер Евгений Стеблов, сыгравший с ней в фильме «Я шагаю по Москве».

«Она была замечательной актрисой. Мы работали в разных театрах, но о ней можно сказать самые добрые слова. Она себя отдала целиком театру и работе, и сценической, и экранной. Самые приятные у меня воспоминаниями. Я всегда к ней очень хорошо относился», — рассказал он.

Мирошниченко умерла утром 3 августа в реанимации, не приходя в сознание.

О госпитализации артистки стало известно 30 июля. Утром она почувствовала недомогание, уже в больнице врачи диагностировали грипп в тяжелой форме. Было принято решение перевести артистку в реанимацию.

Через день, 1 августа, сообщалось, что Мирошниченко находится в состоянии медикаментозной комы, ее подключили к аппарату ИВЛ. Врачи оценивали состояние актрисы как крайне тяжелое.

Источник «Известий» рассказал, что во время пребывания в коме у актрисы произошла остановка сердца. После восстановления сердцебиения Мирошниченко вновь ввели в медикаментозную кому.

Ирина Мирошниченко родилась в Барнауле 24 июля 1942 года. Как актриса она дебютировала в фильме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Свою первую большую роль она сыграла в картине Антона Тимошинина «Их знали только в лицо». Она также известна по роли Марии Магдалины в фильме Андрея Тарковского «Андрей Рублев» и картинам «Дядя Ваня», «Вам и не снилось», «...И другие официальные лица», «Это сладкое слово свобода» и другим.

В 1988 году Мирошниченко получила звание Народной артистки РСФСР. В 2021 году она была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.