Минобороны сообщило о пресечении попытки ВСУ совершить теракт беспилотниками

В небе над Калужской областью пресечена попытка киевского режима совершить теракт беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщило Минобороны РФ 3 августа.

«Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.

О попытке пролета беспилотников ранее в этот день сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Аппараты были сбиты на юго-западе региона. На месте работают оперативные службы.

Удары по приграничным российским регионам стали реакцией Киева на проводимую спецоперацию по защите Донбасса. О ее начале было объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.