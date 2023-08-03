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Минобороны сообщило о совместных учениях ВКС РФ и спецназа САР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Воздушно-космические силы (ВКС) России и спецназ Сирийской Арабской Армии (САР) провели впервые в ночное время учения, сообщает 3 августа Минобороны РФ.

Отмечается, что тактическое учение проводилось в провинции Хама. Отработали действия военных при попытке наступления противника на места дислокации правительственных войск и захвата населенного пункта с мирными жителями. Также в рамках учения командованием российской группировки войск совместно с командованием Сирии было принято решение ночью совместно освободить населенный пункт.

«Военнослужащие сирийской армии десантировались с высоты 1500–3000 м с вооружением на российских парашютных системах «Арбалет-2» и штурмовым способом по канатам из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ ВКС России. Штурмовые подразделения с применением высокоманевренной автомобильной и бронированной техники провели штурм населенного пункта и уничтожили захвативших его условных террористов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ударные вертолеты Ка-52 ВКС России уничтожили бронетехнику и укрепленные огневые позиции условных террористов, это позволило военным 25-й дивизии спецназа «Тигры» высадиться в зону проведения операции.

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Ранее, 5 июля, сообщалось о шестидневных совместных учениях ВКС России и ВВС САР. В ходе учений военные двух стран, отмечалось, отработали вопросы контроля воздушного пространства Сирии. В том числе проводилась проверка эффективности системы противовоздушной обороны российской группировки войск (сил).

Позже, 12 июля, в районе Эт-Танф силами международной коалиции во главе с США были проведены учения с использованием средств ПВО. Как отмечал на следующий день замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов, подобные действия создают опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий с участием гражданских воздушных судов, совершающих регулярные рейсы.

Как отметил замруководителя российского ЦПВС контр-адмирал Вадим Кулить 1 августа, коалиция США за сутки 10 раз нарушила протоколы деконфликтации из-за несогласованных с Россией полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В районе Эт-Танф в Сирии, через который проходят международные воздушные трассы, отмечено 14 нарушений пространства двумя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Rafale, парой F-35 и парой Typhoon, а также одним многоцелевым БПЛА MQ-1C и одним самолетом-разведчиком MC-12W со стороны американской коалиции, добавил контр-адмирал.

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