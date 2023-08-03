Кардиолог объяснила опасность жары для гипертоников

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями особенно подвержены последствиям высокой температуры. Об этом 3 августа рассказала Татьяна Оюнарова, кандидат медицинских наук, врач-кардиолог «ИНВИТРО-Сибирь» в беседе с «Газетой.Ru».

«В жаркие дни сердечно-сосудистая система испытывает колоссальную нагрузку: учащается сердцебиение и дыхание, в некоторых случаях появляется одышка, чувство нехватки воздуха, головокружение, общая слабость, снижение или повышение артериального давления (АД), обмороки, и другие вегетативные расстройства», — сказала врач, объяснив, что такие расстройства появляются в результате попытки организма сохранить внутренний баланс в условиях изменения внешней среды.

Помимо этого, в жару тело человека теряет значительный объем жидкости ввиду повышенного потоотделения, поскольку организм таким образом старается охладиться. Вместе с потом выводится много минеральных веществ, в том числе хлористый калий, соли кальция, магния и другие. Часто уменьшается количество выделяемой мочи, появляются отеки, отметила Оюнарова.

По словам эксперта, в случае потери большого количества жидкости кровь начинает становиться более вязкой, а это в свою очередь может спровоцировать риск тромбообразования, расширения или спазм сосудов, и как следствие проявляются колебания уровня АД.

«В результате сердечно-сосудистая система начинает использовать компенсаторные механизмы в виде тахикардии, учащения дыхания, чтобы сохранить адекватное кровоснабжение головного мозга, всех органов и систем», — рассказала врач.

Здоровый человек может и не обратить внимания на такие симптомы в жаркую погоду, однако люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями почувствуют выраженный дискомфорт, ухудшение качества жизни, также вполне возможны серьезные осложнения вплоть до инфаркта или инсульта, заявила медик.

Поэтому, по словам кардиолога, почти все гипертоники и гипотоники метеозависимы. Опасность представляет не только жара, но и резкие перепады температур, приводящие к колебаниям артериального давления. Также многим людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело находится в сочетании высоких температур воздуха и повышенной влажности.

«Абсолютно любой человек может не переносить жаркую погоду. Но наиболее чувствительны люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, гипотонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — резюмировала врач.

Накануне врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог, врач-гепатолог «СМ-Клиники» Шота Каландия рассказал «Известиям», что высокая температура воздуха может стать причиной обострения сердечно-сосудистых заболеваний, включая сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь. Врач предупредил, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару повышается риск развития сердечных приступов, инфарктов и инсультов. Поэтому им следует быть предельно осторожными. Также, по его словам, повышенное потоотделение может приводить к обезвоживанию организма и, как следствие, негативным последствиям для почек.

Кроме того, как предупредил терапевт, при обезвоживании снижается объем циркулирующей крови, что может привести к снижению кровяного давления в почечных артериях и, как следствие, снизить фильтрующую способность почек и привести к развитию осложнений. Поэтому людям с заболеваниями почек особенно важно контролировать режим питья и избегать дегидратации в жару.