Маркетолог назвал способ купить товары для школы на 25% дешевле

Генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков 3 августа рассказал, что товары для школы лучше покупать в первые две недели августа.

В беседе с радио Sputnik он отметил, что перечень товаров, которые необходимо купить для школы, известен заранее. Поэтому, те родители, которые не будут откладывать покупки до последнего момента, смогут воспользоваться летними распродажами и специальными акциями.

По словам маркетолога, в первые полторы–две недели августа будут самые выгодные цены. В конце августа хоть и не будет значительно подорожания как такового, но скидок и дешевых товаров станет значительно меньше.

Чумаков посоветовал приобретать товары для школы сейчас, таким образом набор будет процентов на 20–25% дешевле, чем в конце августа.

Согласно данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой 24 июля ознакомились «Известия», в России средняя цена «школьного набора» в июле составила 13,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он подорожал за год на 7%.