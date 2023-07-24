Средняя стоимость «школьного набора» выросла на 7% в 2023 году

В России средняя цена «школьного набора» в июле составила 13,4 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022-го он подорожал за год на 7%. Это следует из информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с которой ознакомились «Известия» 24 июля. Компания обработала 50–55 млн кассовых чеков с более чем 1,1 млн онлайн-касс в России.

В июле родители купили товаров к школе на 10% меньше, чем в прошлом году. Пока россияне выбирают крупные товары, например такие, как рюкзаки.

В набор первоклассника оператор фискальных данных включает канцелярские принадлежности, рюкзак, школьную форму, дневник, пенал, тетради. Так, средний чек рюкзака составил почти 1,9 тыс. рублей (+8% за год), продажи в натуральном выражении увеличились на 15%. Средняя цена школьной формы выросла на 20%, до 2,9 тыс. рублей, а продажи снизились почти на четверть. На 3% подорожал дневник, до 200 рублей, хотя число покупок подскочило на 41%.

Эксперты «Платформы ОФД» отметили, что основные покупатели школьной продукции в начале-середине лета — родители первоклассников, которые после определения детей в школы и проведения собраний начинают покупать товары. Экономичная стратегия потребления подтолкнула россиян купить прежде всего более дорогие товары — рюкзаки, кроссовки, наборы канцелярских принадлежностей. Дополнительным стимулом к продажам стало ожидание повышения цен на фоне изменения валютных курсов.

Ранее, 3 июля, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя принятый закон о единых федеральных программах, отметил, что это помогает соблюдать баланс в школьном образовании. Он также отметил, что в настоящее время разрабатываются новые современные учебники с гиперссылками.