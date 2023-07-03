Кравцов рассказал о принятии единых программ школьного образования

Закон о единых федеральных программах помогает соблюдать баланс в школьном образовании. Об этом 3 июля заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Принят закон о единых федеральных программах. До этого фактически каждая школа могла реализовывать свои программы, и отсюда была разбалансировка содержания образования, которое может давать школа. Сегодня в единых программах этот баланс соблюден. Мы включили все направления в стандарты. Это дает возможность готовить учителей под реализацию этих стандартов и организовать повышение квалификации», — рассказал он «Известиям» на полях Российской креативной недели.

Он также отметил, что сейчас разрабатываются новые современные учебники с гиперссылками. Также Кравцов призвал прислушиваться к идеям, которые предлагают школьники и студенты колледжей.

«Мы знаем молодых ученых, которые в раннем возрасте делали открытия. Мы предложили создать ярмарку идей в рамках профессионалитета, когда мы переходим от регионального управления колледжами к отраслевому. Очень много идей у ребят, главное, их слышать и дать возможность развиваться», — отметил министр.

Ранее, 29 июня, Кравцов рассказал о поэтапном введении в российских школах нового предмета «Основы безопасности и защита Родины». По его словам, нагрузка на учеников не увеличится.

В тот же день стало известно, что предмет «Основы безопасности и защита Родины» появится в российских школах с 1 сентября 2024 года. Сейчас формируется рабочая группа, которая будет заниматься созданием новой учебной федеральной программы.