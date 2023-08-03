Реклама
Прямой эфир
Мир
Тысячи протестующих против судебной реформы вновь вышли на улицы Тель-Авива
Мир
Число жертв тайфуна «Канун» в Японии достигло двух
Армия
Экипажи танков Т-80БВ уничтожили ДРГ ВСУ на купянском направлении
Экономика
WSJ указала на прочность экономики России перед западными санкциями
Мир
В Сумской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу
Общество
В лагерях Анапы усилят меры безопасности из-за нападения педофила
Спорт
Любительский ФК 2DROTS обошел «Сахалин» в первом раунде Кубка России
Общество
Школа поселка Золотое-5 в ЛНР сильно пострадала после обстрелов ВСУ
Мир
Посол КНР в РФ назвал НАТО главной причиной обострения украинского кризиса
Армия
Медали за «Воинскую доблесть» вручили бойцам группировки «Юг»
Мир
Пожар произошел в американском штате Аризона
Мир
В постпредстве РФ исключили смягчение визового режима ЕС
Происшествия
Семь человек пострадали в результате обстрелов территорий ДНР со стороны ВСУ
Сюжет:

Экипажи танков Т-80БВ уничтожили ДРГ ВСУ на купянском направлении

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экипажи танков Т-80БВ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 3 августа сообщило Минобороны России.

Отмечается, что танкисты ЗВО оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Разведчики обнаружили ДРГ противника на купянском направлении. Танки Т-80БВ нанесли удар по украинским боевикам с закрытых позиций. Такая тактика ведения боя позволяет ликвидировать противника, оставаясь незамеченными. Боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности. Быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику огненную карусель.

«Поражаем как танки, БТР противника, также живую силу. Была цель весной — вскрывали блиндажи. <...> Мои функции — рассчитать цели, если стреляем с закрытых позиций, дать координаты своему наводчику, чтобы он навелся, и скомандовать выстрел. Перепроверить, если что-то не так. Также заряжает танк командир обязательно, наводчик с механиком помогают. Главное, чтобы экипаж был слаженным, тогда никаких проблем не будет, и цели будут поражены», — рассказал командир танкового взвода с позывным Смайл.

После выполнения задачи экипаж танка должен быстро сменить позиции.

Механик-водитель с позывным Малек в зону спецоперации прибыл добровольцем. Он профессиональный художник, работал тату-мастером.

«Я добивался того, чтобы попасть в танковые войска, потому что я знаю свое дело. Срочную службу отслужил на отлично и готов дальше идти. Мы больше всего по координатам разведки работаем. <...> Задачи всегда выполняются. Без разницы днем или ночью», — поделился механик-водитель танка Т-80БВ с позывным Малёк.

На счету у танкистов группировки «Запад» — уничтоженная американская БТР и десяток другой техники натовского производства.

«Противник локализуется и уничтожается»
На севере Артемовска украинские войска пытаются любой ценой окружить город, но их атаки останавливают российские бойцы-добровольцы

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, что ВС РФ впервые уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российские силы поразили склад боеприпасов 15-й бригады Нацгвардии ВСУ.

1 августа на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск продолжили наступление. Он стремятся занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023