Экипажи танков Т-80БВ Западного военного округа (ЗВО) уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом 3 августа сообщило Минобороны России.

Отмечается, что танкисты ЗВО оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Огонь корректируют с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Разведчики обнаружили ДРГ противника на купянском направлении. Танки Т-80БВ нанесли удар по украинским боевикам с закрытых позиций. Такая тактика ведения боя позволяет ликвидировать противника, оставаясь незамеченными. Боевая машина отработала по противнику и скрылась за рельефом местности. Быстрые и слаженные действия экипажа позволяют устроить противнику огненную карусель.

«Поражаем как танки, БТР противника, также живую силу. Была цель весной — вскрывали блиндажи. <...> Мои функции — рассчитать цели, если стреляем с закрытых позиций, дать координаты своему наводчику, чтобы он навелся, и скомандовать выстрел. Перепроверить, если что-то не так. Также заряжает танк командир обязательно, наводчик с механиком помогают. Главное, чтобы экипаж был слаженным, тогда никаких проблем не будет, и цели будут поражены», — рассказал командир танкового взвода с позывным Смайл.

После выполнения задачи экипаж танка должен быстро сменить позиции.

Механик-водитель с позывным Малек в зону спецоперации прибыл добровольцем. Он профессиональный художник, работал тату-мастером.

«Я добивался того, чтобы попасть в танковые войска, потому что я знаю свое дело. Срочную службу отслужил на отлично и готов дальше идти. Мы больше всего по координатам разведки работаем. <...> Задачи всегда выполняются. Без разницы днем или ночью», — поделился механик-водитель танка Т-80БВ с позывным Малёк.

На счету у танкистов группировки «Запад» — уничтоженная американская БТР и десяток другой техники натовского производства.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, что ВС РФ впервые уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области российские силы поразили склад боеприпасов 15-й бригады Нацгвардии ВСУ.

1 августа на купянском направлении штурмовые отряды западной группировки войск продолжили наступление. Он стремятся занимать более выгодные позиции в районе населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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