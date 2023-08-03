В Госдепе заявили о невмешательстве НАТО в спор Белоруссии и Польши

Североатлантический альянс (НАТО) не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями Польши в адрес Белоруссии. Об этом 2 августа на регулярном брифинге для журналистов сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации», — прокомментировал представитель американского внешнеполитического ведомства предполагаемое Варшавой вторжение в польское воздушное пространство и нарушение государственной границы белорусскими вертолетами.

Статья 5 Североатлантического договора, которая была подписана в Вашингтоне в 1949 году, закрепляет принцип коллективной обороны НАТО и предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» участников организации.

«Мы видели, что польское правительство опубликовало заявление по упомянутому вопросу. Мы рассчитываем, что все страны будут уважать суверенное воздушное пространство других государств. И мы продолжим относиться к безопасности НАТО очень серьезно», — сказал Миллер.

Дать характеристику происходящему в отношениях Минска и Варшавы или прокомментировать что-либо он отказался, отметив, что польское правительство будет самостоятельно говорить об этом.

1 августа сообщалось о замеченных на польско-белорусской границе вертолетах Белоруссии. Комментируя это, польский подполковник Яцек Горышевский рассказал в интервью радиостанции Zet, что белорусские военные предупредили польскую погранслужбу о патрульных полетах вдоль границы. По его словам, воздушное пространство Польши нарушено не было.

В тот же день минобороны Польши сообщило, что увеличит количество войск на границе с Белоруссией из-за предполагаемого нарушения воздушного пространства. По данным польского военного ведомства, пересечение границы военными белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 произошло в районе Беловежи на малой высоте. Данный факт усложняет обнаружение вертолетов радиолокационными системами.

Позднее, 2 августа, Минск предоставил Варшаве данные об отсутствии нарушения границы вертолетами. В министерстве обороны Белоруссии заявили, что вертолеты выполняли полеты на высоте 150–200 м, траектория полетов не приближалась ближе 1900 м к государственной границе. При этом отмечается, что в тот же день польский вертолет Ми-2 выполнял полет в 200 м от границы с Белоруссией, что подтверждается данными контроля радиолокационных станций.