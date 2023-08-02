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Собянин открыл участок МСД от Южной рокады до МКАД

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
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Мэр Москвы Сергей Собянин запустил в среду, 2 августа, движение транспорта по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Южной рокады до МКАД.

«Сегодня запускаем важный участок — от Южной рокады до МКАД. Из этого участка 2 км — это сплошные эстакады и тоннели. Очень важный и сложный участок. И очень важно, как он соединяется с улично-дорожной сетью», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Градоначальник уточнил, что работу сдали с опережением в пять месяцев, сообщает телеканал «360».

Заезд и выезд на МКАД будет осуществляться через улично-дорожную сеть до окончания строительства смежного участка МСД за МКАД, передает НСН.

С открытием нового участка приближается завершение работ на МСД, где сейчас выполнены примерно две трети от всего проекта. Собянин заявил, что соединение с МСД планируется запустить через месяц или два, передает RT.

На новом участке МСД от Южной рокады до МКАД построено две эстакады основного хода общей протяженностью 1,5 км: через ж/д пути МЦД в районе станции «Покровское» со съездами на улицу Дорожная и в районе станции «Красный Строитель». На пересечении с путями Павелецкого направления МЖД возведен тоннель длиной 46 м, сооружено четыре путепровода общей протяженностью порядка 0,7 км. Всего было построено и реконструировано 13,5 км дорог, сообщается на сайте kp.ru.

Благодаря строящейся дороге жители шести районов смогут быстрее добираться как до МКАД, так и в центр столицы.

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Ранее, 1 августа, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена с тремя станциями запланировано на осень. В настоящее время на станции «Лианозово», расположенной в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД, завершают отделочные работы.

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