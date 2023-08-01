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Собянин анонсировал открытие трех станций метро Люблинско-Дмитровской линии
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Собянин анонсировал открытие трех станций метро Люблинско-Дмитровской линии

Собянин: участок Люблинско-Дмитровской линии метро планируется открыть осенью
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Фото: mos_sobyanin
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытие нового участка Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена с тремя станциями запланировано на осень. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 1 августа.

«Участок салатовой ветки со станциями «Лианозово», «Яхромская» и «Физтех» планируем открыть осенью», — анонсировал Собянин.

В настоящее время на станции «Лианозово», расположенной в районе Дмитровского шоссе рядом с МКАД, завершают отделочные работы, отметил мэр. Со станции можно будет совершить пересадку на МЦД-1 и наземный городской транспорт.

Как подчеркнул Собянин, открытие новых станций улучшит транспортную доступность для более 500 тыс. жителей Восточного Дегунино, Дмитровского и Бескудниковского районов, Лианозово, а также поселка Северный и города Долгопрудный Московской области.

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Ранее, 31 июля, Собянин рассказал, что строительство станций «Аэропорт Внуково» и «Пыхтино» Солнцевской линии столичного метрополитена будет завершено в ближайшие месяцы. По его словам, специалисты уже приступили к монтажным и отделочным работам.

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