Аномальная жара ожидается в ряде регионов России

В нескольких регионах России ожидается сильная жара. До конца недели, по словам синоптиков, температура воздуха будет на 10 градусов выше нормы, сообщает телеканал «Известия». Так, в Архангельской области, Республике Коми и на Сахалине столбики термометров поднимутся до +30 градусов. В Ненецком и Ямало-Ненецком автономном округах, а также в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края прогнозируется до +32 градусов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.