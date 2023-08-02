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Политолог назвал саммит Россия – Африка элементом построения многополярного мира

Денисов: саммит Россия – Африка является элементом построения многополярного мира
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Саммит Россия – Африка является одним из элементов построения многополярного мира. Об этом 2 августа «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Денис Денисов.

«Подводя итоги саммита, следует отметить, что это — один из элементов, камушков в построении нового многополярного мира, когда такие ведущие страны, как Российская Федерация, на равных взаимодействуют с представителями африканского континента. Как мы понимаем, там тоже есть свои лидеры, у них есть свои амбиции, и в этом контексте конструктивный, честный диалог равных партнеров может только позитивно сказываться на дальнейшей динамике и двухсторонних, и многосторонних отношений», — сказал он.

Денисов подчеркнул, что для многих стран Африки является безусловным приоритетом собственный суверенитет, возможность самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику.

«Был у них колониализм, потом пришел неоколониализм, который в нынешних условиях проявляется зачастую в очень некрасивых формах. И, конечно же, у них есть желание избавиться от этого. И в этом отношении у России и у большинства стран Африканского континента одни цели и задачи, которые, по-видимому, будут достигаться на равных условиях и в партнерстве в ближайшее время. Так что, конечно же, основные итоги саммита удовлетворительные», — заключил он.

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29 июля президент России Владимир Путин заявил, что саммит Россия Африка прошел на хорошем уровне и с хорошими результатами.

В тот же день корреспондент «Известий» Игорь Балдин рассказал об итогах саммита. Он подчеркнул, что торговля между Россией и Африкой скоро пойдет по транспортному коридору Север – Юг, маршрут которого проходит от Санкт-Петербурга до Индийского океана. Он же позволит воплотить энергетические проекты, например строительство нефтепровода в Конго, завода по переработке урана в Танзании.

Саммит Россия – Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге. На мероприятии обсуждалось сотрудничество РФ и африканских стран на всех уровнях, включая сельское хозяйство, медицину, образование, а также вопросы безопасности.

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