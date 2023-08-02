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Парусник с 2 т кокаина был перехвачен у берегов Испании

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Фото: Global Look Press/Joan Valls
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Правоохранительные органы Испании перехватили парусник с 2 т наркотиков недалеко от побережья Сантандера, Кантабрия. Об этом 2 августа сообщает Europa Press со ссылкой на Службу таможенного надзора.

Арестованное судно шло под британским флагом. Оно покинуло Соединенное Королевство и пребывало в пути в течение трех месяцев. На борту находились один поданный Испании, капитан корабля, двое граждан Венесуэлы и один — Колумбии. Члены экипажа сразу признали свою вину и заявили о правдивом количестве перевозимых наркотиков. Виновных передали в распоряжение Гражданской гвардии Испании.

После изъятия парусник отбуксировали в порт Сантандер, где кокаин будет выгружен и проанализирован на точное количество и чистоту. По предварительным данным правоохранительных органов, данное изъятие может стать самым крупным в истории Кантабрии.

Сотрудник налоговой службы Мигель Каркаба рассказал, что сначала судно было практически невозможно найти, так как приборы, позволяющие определить его местонахождение, были отключены. Таким образом парусник передвигался без огней. По его словам, он был обнаружен при помощи радара в момент остановки, вероятно, из-за прибытия для помощи других судов с целью выгрузки и эвакуации наркотика. На данный момент неизвестно, куда именно направлялся парусник и в какой порт планировал пришвартоваться.

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Ранее, 5 мая, сотрудники национальной полиции Испании изъяли 2 т кокаина у членов преступной организации, возившей наркотики из Южной Америки. Отмечается, что наркотическое вещество было спрятано внутри банановых поддонов. При перевозке преступники использовали обычные коммерческие маршруты.

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