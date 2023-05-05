В Испании при задержании наркоторговцев изъяли 2 т кокаина

Сотрудники национальной полиции Испании изъяли 2 т кокаина у членов преступной организации, возившей наркотики из Южной Америки. Об этом сообщается в пятницу, 5 мая, на сайте испанской полиции.

В результате операции было задержано восемь человек. У преступников также было изъято €58 тыс. наличными.

«Задержаны члены преступной организации <…>, которая действовала в порту Альхесирас под руководством известного торговца наркотиками, <…> используя маршруты торговли свежими фруктами с Южной Америкой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наркотическое вещество было спрятано внутри банановых поддонов. При перевозке преступники использовали обычные коммерческие маршруты.

Ранее, 17 апреля, итальянская финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти 2 т, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Морские подразделения фингвардии обнаружили многочисленные плавучие пакеты со световым сигнальным устройством, скрепленные сетью. Такая упаковка защищала наркотики от попадания воды и не давала грузу утонуть.

Отмечалось, что на черном рынке такая партия обошлась бы минимум в €400 млн. По данным гвардии, этот груз стал одним из рекордных в истории страны.