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У берегов Сицилии обнаружили 2 т кокаина

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Фото: gdf.gov.it
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Итальянская финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти 2 т, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Об этом сообщается 17 апреля на сайте ведомства.

Морские подразделения фингвардии обнаружили многочисленные плавучие пакеты со световым сигнальным устройством, скрепленные сетью. Такая упаковка защищала наркотики от попадания воды и не давала грузу утонуть.

Всего было 1,6 тыс. пакетов с порошком, размещенных в 70 контейнерах. По предварительной версии, груз был оставлен в море кораблем наркоторговцев.

На черном рынке такая партия обошлась бы минимум в €400 млн. По данным гвардии, этот груз стал одним из рекордных в истории страны.

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