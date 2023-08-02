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Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе после нападения педофила на детей

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Фото: vk.com/schastlivoe_detstvo_rf
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Прокуратура Краснодарского края направила иск в суд о закрытии детского лагеря «Счастливое детство» в Анапе, где пострадали две девочки в результате преступлений против половой неприкосновенности. Об этом 2 августа сообщили в надзорном ведомстве региона.

Ранее следователи задержали мужчину по подозрению в надругательстве над пятью детьми. Им оказался 49-летний житель Воронежской области.

Как отметил собеседник «РИА Новости» в надзорном ведомстве, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ряду статей, касающихся насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Также известно, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Кроме того, было выявлено, что в лагере не соответствовала нормам «антитеррористическая защищенность». По данным ведомства, охрана не проводила осмотр зданий и сооружений, также не было и лица, которое бы контролировало работу охранников. В прокуратуре добавили, что фигурант проник на территорию лагеря именно через забор.

Другие обстоятельства преступления выясняются.

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До этого, 25 июля, в Омске суд приговорил 33-летнего Павла Живодера, признанного виновным в причинении травм двоим малолетним детям, к лишению свободы на 14 лет. Он неоднократно избивал девятимесячного сына своей сожительницы. Кроме того, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырехлетней сестры мальчика.

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