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Американские СМИ пишут о недовольстве администрацией Байдена действиями Киева

CNBC: между властями США и Киевом возникла напряженность из-за военной стратегии и требований к НАТО
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Игнорирование Киевом советов Вашингтона, а также его постоянные требования к НАТО о поставках оружия, вызывают у руководства США всё большее недовольство. На это указал телеканал CNBC в среду, 2 августа.

Как пишут авторы материала, в июле президент Украины Владимир Зеленский «разозлил некоторых союзников» во время последнего саммита НАТО в Вильнюсе, «когда описал отсутствие графика по щекотливому вопросу о членстве в НАТО и «условия», которые необходимо выполнить, как «абсурдные».

Как отмечается в материале, для некоторых официальных лиц в Вашингтоне и Лондоне решение Зеленского заявить своим сторонникам, что Украина заслуживает «уважения», было слишком серьезным шагом.

«Комментарии, сделанные Зеленским на прошлом саммите, нашли не очень хороший отклик в Вашингтоне. Администрация США была очень раздражена», — сказал CNBC осведомленный в этом вопросе источник.

Он сообщил, что Вашингтон также раздражен и другими эпизодами конфликта, «в которых Украина, по-видимому, проигнорировала его советы».

«США настоятельно советуют Украине не делать определенных вещей, но Киев всё равно их делает, отмахиваясь или не обращая внимания на опасения США. И они обращаются к Соединенным Штатам, или Вашингтону, или администрации [американского лидера Джо] Байдена, жалуясь на то, что они не участвуют в переговорах с НАТО», — сказал источник CNBC.

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Сербская газета Politika 30 июля заявила о поисках Западом замены Зеленскому. По ее данным, США их союзников по НАТО всё больше напрягают постоянные агрессивные требования украинского президента и его неблагодарность.

11 июля в рамках первой встречи членов НАТО на саммите в Вилюнюсе, союзники приняли решение, что пригласят Украину, когда достигнут по этому вопросу единогласия, а условия станут подходящими. Так, в документе саммита не отражены ни график, ни дата вступления Киева в альянс.

После этого Зеленский опубликовал в Twitter заявление, в котором раскритиковал Североатлантический альянс и его позицию о возможном членстве Украины, назвав отсутствие конкретных сроков «беспрецедентным и абсурдным». Он отметил, что размытые формулировки касаются не только вступления, но и приглашения страны в НАТО. Это заявление, как отмечали СМИ, вызвало ярость членов делегации США.

Член брюссельской Международной ассоциации прессы Анна ван Денски, в свою очередь, отметила, что большинство присутствующих на саммите были обескуражены потребительским отношением президента Украины, а глава минобороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев поблагодарить Запад вместо критики за поставки оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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