Польша могла утратить надежду на победу Украины в конфликте с Россией, поскольку решила открыто заявить об ухудшении отношений. Следствием этого может стать значительное сокращение политической поддержки. Такое мнение политолог Дмитрий Журавлев высказал в среду, 2 августа.

«Отношения народов Польши и Украины всегда были достаточно плохими, люди так и не простили украинцам антипольских действий, но ненависть к России объединила руководство двух стран. Неожиданным здесь является только то, что стороны не стали замалчивать факт ухудшения отношений», — объяснил Журавлев в разговоре с Lenta.Ru.

Эксперт допустил, что Польша уже не так верит в возможность победы Украины, поэтому сочла для себя возможным выдвинуть ряд претензий.

«Когда контрнаступление начало захлебываться, поляки решили, что поддерживать Украину не стоит, лучше бороться самим. Думаю, что в итоге Западную Украину просто оккупируют и предложат украинцам выбор — рассматривать этот факт как ухудшение отношений или как улучшение», — сказал политолог.

По словам Журавлева, возможно ослабление политической поддержки Украины со стороны Польши, при этом военная поддержка может остаться на прежнем уровне.

«Поляки хотели бы вступить в конфликт от имени НАТО, но им прямо сказали, что альянс не пойдет на такой шаг», — заключил он.

Ранее в этот день заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что отношения Киева и Варшавы «не самые хорошие» из-за высказываний представителей украинских властей, сообщает телеканал «360».

По его словам, это происходит из-за того, что на Украине «появились некоторые эмоции». Дипломат отметил, что нельзя таким образом трактовать своих союзников, передает RT.

Яблоньский указал также и на то, что в отношениях Польши и Украины существует ряд вопросов, по которым не достигнуто взаимопонимания.

Накануне посол Варшавы в Киеве Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины после слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева, передает НСН.

В интервью польским журналистам министр заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы.

В тот же день посла Украины вызвали в польское министерство иностранных дел в связи с заявлениями представителей украинских властей, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее, 30 июля, сербская газета Politika отметила, что постоянные агрессивные требования украинского президента Владимира Зеленского и его неблагодарность западным покровителям за помощь приведут не только к тому, что его вынудят договариваться с РФ, но и найдут более сговорчивую и благодарную замену, сообщается на сайте kp.ru.