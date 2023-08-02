Обнаруженные на турецком курорте Шиле снаряды уничтожены

Все обнаруженные на турецком курорте Шиле артиллерийские снаряды уничтожены саперами контролируемым взрывом. Об этом 2 августа сообщило агентство Anadolu.

«В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители ближайших домов», — отмечается в сообщении.

После взрыва поднялась волна высотой до 30 м.

Ранее в среду все пляжи Шиле, за исключением одного, где были обнаружены снаряды, снова были открыты.

В понедельник власти Турции закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула после обнаружения как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Водолазы ВМС обнаружили их дне Черного моря. Тогда же восемь боеприпасов доставили на берег для последующего уничтожения.

В середине июля в Минобороны РФ сообщили о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море. Из-за этого было объявлено предупреждение о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части моря.

В прошлом году поступали сообщения от минобороны Турции о взрывных устройствах в море. Например, в апреле прошлого года была обнаружена мина недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеады.