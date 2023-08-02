Реклама
Прямой эфир
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Происшествия
Двое погибли при крушении гидросамолета в Красноярском крае
Общество
ГД предложат ввести штрафы за превышение скорости на электросамокате
Общество
Жаркая погода и грозы ожидаются в Москве 2 августа
Мир
Власти открыли пляжи турецкого курорта Шиле после обнаружения там снарядов
Мир
Замглавы МВД Польши призвал ЕС заблокировать границы с Белоруссией
Мир
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Мир
Reuters назвал Бразилию основным противником расширения БРИКС
Мир
В МИД РФ указали на оправдание США террористических методов Украины
Мир
Пентагон уличили во лжи о неприменении оружия НАТО для ударов по РФ
Туризм
Иностранный турпоток в Россию за полгода вырос на 130%
Мир
Москва призвала не допустить деградацию обстановки в Нигере
Общество
Правительство РФ не подержало досрочную пенсию для педагогов ПТУ
Экономика
Курс евро поднялся выше 102 рублей впервые с 20 июля

Обнаруженные на турецком курорте Шиле снаряды уничтожены

Anadolu: обнаруженные на турецком курорте Шиле снаряды уничтожены
0
Фото: Anadolu
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все обнаруженные на турецком курорте Шиле артиллерийские снаряды уничтожены саперами контролируемым взрывом. Об этом 2 августа сообщило агентство Anadolu.

«В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители ближайших домов», — отмечается в сообщении.

После взрыва поднялась волна высотой до 30 м.

Ранее в среду все пляжи Шиле, за исключением одного, где были обнаружены снаряды, снова были открыты.

Взрывная волна: опасны ли украинские мины для отдыхающих в Крыму
Основные течения в Черном море идут против часовой стрелки

В понедельник власти Турции закрыли пляж Софулар на черноморском курорте Шиле в окрестностях Стамбула после обнаружения как минимум 28 неразорвавшихся снарядов. Водолазы ВМС обнаружили их дне Черного моря. Тогда же восемь боеприпасов доставили на берег для последующего уничтожения.

В середине июля в Минобороны РФ сообщили о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море. Из-за этого было объявлено предупреждение о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части моря.

В прошлом году поступали сообщения от минобороны Турции о взрывных устройствах в море. Например, в апреле прошлого года была обнаружена мина недалеко от границы с Болгарией у побережья Игнеады.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023