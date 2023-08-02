Власти открыли пляжи турецкого курорта Шиле после обнаружения там снарядов

Все пляжи черноморского курорта Шиле в Турции, за исключением одного, где были обнаружены снаряды, снова открыты, мины ликвидируют. Об этом в среду, 2 августа, сообщил «РИА Новости» источник в полиции города.

«Все пляжи, в том числе в Шиле и у города Агва, открыты, купание разрешено. Закрытым в среду останется только пляж Софулар. <…> Обнаруженные снаряды ликвидируются сегодня», — проинформировал собеседник агентства.

Накануне все пляжи Шиле, расположенного неподалеку от Стамбула, закрыли на неопределенный срок в связи с обследованием территории после обнаружения снарядов. В понедельник, 31 июля, стало известно, что на курорте был закрыт пляж Софулар. Там было обнаружено не менее 28 неразорвавшихся мин.

Ранее, 14 июля, в Минобороны РФ сообщили о бесконтрольно дрейфующей украинской морской мине в Черном море. В связи с этим было объявлено предупреждение о наличии минной опасности на судоходном маршруте в северо-западной части моря.

Еще в марте 2022 года в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ рассказали о том, что в Черном море из-за обрыва якорей дрейфуют мины, которые были установлены украинскими войсками для защиты своих портов.