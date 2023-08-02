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Власти открыли пляжи турецкого курорта Шиле после обнаружения там снарядов

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Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
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Все пляжи черноморского курорта Шиле в Турции, за исключением одного, где были обнаружены снаряды, снова открыты, мины ликвидируют. Об этом в среду, 2 августа, сообщил «РИА Новости» источник в полиции города.

«Все пляжи, в том числе в Шиле и у города Агва, открыты, купание разрешено. Закрытым в среду останется только пляж Софулар. <…> Обнаруженные снаряды ликвидируются сегодня», — проинформировал собеседник агентства.

Накануне все пляжи Шиле, расположенного неподалеку от Стамбула, закрыли на неопределенный срок в связи с обследованием территории после обнаружения снарядов. В понедельник, 31 июля, стало известно, что на курорте был закрыт пляж Софулар. Там было обнаружено не менее 28 неразорвавшихся мин.

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