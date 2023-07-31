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Пляж на турецком курорте Шиле закрыли после обнаружения 28 неразорвавшихся мин

NTV: пляж на турецком курорте Шиле закрыт после обнаружения 28 неразорвавшихся мин
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Фото: ntv.com.tr
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Пляж на турецком курорте Шиле, расположенном неподалеку от Стамбула, закрыли после обнаружения не менее 28 неразорвавшихся мин. Об этом 31 июля сообщает телеканал NTV.

«Установлено, что подозрительные объекты являются артиллерийскими снарядами. 30 июля в 10:00 группа морского спецназа провела погружение. В указанном месте было обнаружено 28 боеприпасов, из них восемь были доставлены на берег для последующего уничтожения», — приводит телеканала слова губернатора Стамбула Давута Гюля.

Сообщается, что найденные снаряды обезвредят в среду, 2 августа.

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