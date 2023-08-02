Премьер-министр Италии подала в суд на вокалиста Placеbo за клевету

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала в суд на вокалиста британской группы Placebo Брайана Молко за оскорбления и клевету, сообщила в среду, 2 августа, La Stampa.

Основанием для обращения в суд стали слова фронтмена, сказанные им 10 июля во время концерта в Турине. Тогда Молко назвал Мелони «фашисткой, расисткой и нацисткой», уточнила газета.

В материале сообщается, что данное высказывание уже привлекло внимание прокуратуры Турина, которая открыла расследование по статье о нарушении общественного порядка. Теперь к расследованию добавился иск Мелони.

14 июля стало известно, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против вокалиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Уточнялось, что следствие ведется по ст. 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»). 15 июля в ответ на уголовное дело в Берлине на площади Теодор-Хойс-Плац прошла акция протеста против концерта рок-коллектива.

16 июля на аналогичную акцию протеста в Австрии вышли сотки местных жителей. Участники митинга заявляли, что не хотят видеть на сцене Линдеманна, ставшего героем скандала.