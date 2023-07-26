Сотни человек в Вене вышли на митинг против концерта Rammstein
Сотни жителей Австрии вышли на митинг против выступления рок-группы Rammstein на стадионе Ernst Happel. Об этом сообщила 26 июля газета Krone.
Концерт должен начаться в 19:00 по местному времени (20:00 мск), митинги начались за два часа до выступления. Участники акции говорят, что не хотят видеть на сцене фронтмена коллектива Тилля Линдеманна, ставшего героем скандала.
«Сцена запрещена для подозреваемых в преступлениях» — написано на плакатах участников протеста.
Демонстрация проходит мирно, порядок обеспечивают полицейские.
До этого, 15 июля, в Берлине прошла аналогичная акция протеста против концерта рок-коллектива.
Днем ранее газета Bild сообщила, что прокуратура Берлина возбудила уголовное дело об изнасиловании против Линдеманна. По ее данным, следствие ведется по ст. 177 УК ФРГ («Насильственные действия сексуального характера, принуждение к сексу, изнасилование»).
Сам Линдеманн нанял адвокатов. Его юристы намерены подать судебный иск против распространивших утверждения об изнасиловании, а также проверят ряд СМИ на предмет несоблюдения нейтральности в освещении обстоятельств дела.