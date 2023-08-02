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Reuters назвал Бразилию основным противником расширения БРИКС

Reuters: Бразилия выступила основным противником расширения альянса БРИКС
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Бразилия является одним из противников расширения БРИКС. Об этом 2 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных представителей бразильского руководства.

Журналисты отмечают, что Бразилия обеспокоена тем, что БРИКС может потерять авторитет при вступлении в группу других стран. Они подчеркивают, что только в прошлом месяце около 30 стран заявили о своей заинтересованности, и 22 из них подали официальные заявки.

«Расширение может превратить блок во что-то другое. Позиция Бразилии была связана с сплоченностью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран», — сообщил источник агентства.

При этом еще один бразильский чиновник заявил агентству, что есть другой вариант вступления стран БРИКС. Например, новые члены могут быть приняты в качестве стран-партнеров, участвующих в саммитах, однако им необязательно становиться полноправными участниками, как в других международных организациях.

При этом агентство сообщает, что МИД Индии не стал давать комментариев насчет расширения БРИКС, однако неназванный чиновник отметил, что представители страны сомневаются в этом вопросе.

«У Индии есть сомнения по поводу расширения. Если это должно произойти, то это должно произойти на основе консенсуса», — передают слова правительственного чиновника, имя которого не называется.

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Расширение этого объединения может принести всем его участникам много экономических и политических выгод

Ранее, 1 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что расширение БРИКС говорит о ее растущем авторитете. По его словам, всё больше стран делают заявления о своих намерениях присоединиться к этой группе. Агентство Bloomberg 28 июля сообщало, что Индия и Бразилия не поддержали призыв Китая о более быстром расширении БРИКС и планируют обсудить возможное расширение альянса на саммите. Власти Бразилии сообщили, что боятся превращения организации «противовес Вашингтону и Евросоюзу».

При этом накануне министр иностранных дел южноамериканской республики Рохелио Майта сообщил об официальном желании страны присоединиться к группе БРИКС. Еще 18 июля шерпа ЮАР в блоке Анил Суклал отмечал, что БРИКС может включить в себя до 50 стран.
Саммит БРИКС (в организацию которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

Саммит БРИКС (в организацию которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится 22–24 августа. Это будет первый очный саммит группы с момента начала пандемии COVID-19. Одним из главных вопросов, вероятно, станет расширение группы путем включения в ее состав Аргентины, Ирана, Алжира и других стран.

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