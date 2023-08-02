Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге Украины после взрывов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существенных повреждениях на юге страны после взрывов, произошедших ночью. Об этом 2 августа он написал в своем Telegram-канале.



«Защищаемся на максимуме имеющихся сил. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные — на юге страны», — сообщил украинский лидер.

В ночь на 2 августа сообщалось о взрывах в Киеве, а также в Киевской и Одесской областях. В последней вспыхнули пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. Позже во всех областях страны была объявлена воздушная тревога.



Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.



Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.