В Одесской области сообщили о пожарах на промышленных и портовых объектах

В Одесской области вспыхнули пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, сообщил 2 августа глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.

В результате инцидента, предварительно, никто не пострадал.

В ночь на 2 августа украинские СМИ сообщали о работе системы противовоздушной обороны (ПВО) в Одесской области. Также в регионе объявляли воздушную тревогу.

Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.

24 июля официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила, что на Украине была повреждена инфраструктура одного из портов на реке Дунае. В частности, по ее словам, взрывами были повреждены агроангар и несколько складов с грузами.

Ранее в тот же день сообщалось, что в городе Измаил в Одесской области прозвучали взрывы. В регионе работала ПВО, жителей призывали оставаться в укрытиях.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.