Воздушная тревога объявлена утром во всех областях Украины

Воздушная тревога объявлена утром в среду, 2 августа, во всех областях Украины. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

В 07:28 мск сирены сработали в Киеве. Предупреждение об опасности с воздуха в течение четырех минут распространилось на всю территорию страны.

Ночью в украинских регионах тоже действовал режим воздушной тревоги.

Сообщалось о взрывах в столице, а также в Киевской и Одесской областях. В Одесской области вспыхнули пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры.

Минобороны РФ к настоящему времени данную информацию не прокомментировало.

24 июля официальный представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк сообщила, что на Украине была повреждена инфраструктура одного из портов на реке Дунае. В частности, по ее словам, взрывами были повреждены агроангар и несколько складов с грузами.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда глава государства Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.