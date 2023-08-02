Автоэксперт предупредил об ошибках при заправке автомобиля в жару

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин 2 августа назвал главные ошибки при заправке машины в жаркую погоду.

Автоэксперт предупредил о необходимости соблюдать осторожность при заправке автомобиля в жару, поскольку бензин легко может воспламениться. В первую очередь, нужно следить за уровнем топлива в бензобаке.

«Не надо держать бак пустым, то есть не надо ездить «на парах». Летом у нас не охлаждается бензонасос, соответственно, он может давать слишком много тепла, что может привести к тому, что вскипит бензин. У меня была такая ситуация во время путешествия по Дагестану. Когда бензин вскипает и в газообразном виде вырывается из бензобака, это, мягко говоря, весьма неприятный спецэффект. Парообразный бензин может и вспыхнуть», — приводит его слова радио Sputnik.

Переизбыток бензина также не сыграет на руку водителю.

«В большинство автомобилей можно залить дополнительные литр-два топлива после отсечки пистолета на заправке, но делать так не надо. Главное, не занимайтесь странным делом, когда всё отщелкнуло, а вы продолжаете наливать и наливать до тех пор, пока из горловины бензобака топливо не польется. Зачем это делать? Это не даст результата, но может быть опасно», — уточнил Шапарин.

Еще 29 мая автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин рассказал, что от определенных показаний спидометра, а именно скорости 90–110 км/ч, зависит экономичный и оптимальный расход топлива. По его словам, скорость ниже 90 км/ч увеличивает расход бензина, а скорость выше 110 км/ч «кратно увеличивает» расход бензина. При этом, добавил эксперт, дорожные знаки на наших трассах подсказывают автомобилисту, с какой именно скоростью нужно двигаться, чтобы обеспечить экономную трату топлива.