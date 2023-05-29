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Эксперт назвал выгодную скорость автомобиля для экономии топлива

Автоэксперт Ракитин: оптимальный расход бензина достигается при скорости 90-110 км/ч
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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От определенных показаний спидометра, а именно скорости 90–110 км/ч, зависит экономичный и оптимальный расход топлива. Об этом 29 мая рассказал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин в интервью радио Sputnik.

Обычно в руководствах по эксплуатации автомобиля пишут, какое количество бензина нужно машине при езде, но на самом деле это просто минимальные расходные цифры, которые будут получаться только при определенных условиях. Например, при вождении в стиле «газ в палас» («газ в пол». — Ред.) экономии бензина не будет совсем, отметил автоэксперт.

«Главный метод экономии топлива — это не гнать без причины, не нажимать «газ в палас», как любят многие наши водители. Инженеры давно подсчитали, что на скорости от 90 до 110 км/ч достигается оптимальный расход бензина», — сказал Ракитин.

По его словам, скорость ниже 90 км/ч увеличивает расход бензина, а скорость выше 110 км/ч «кратно увеличивает» расход бензина. При этом, добавил эксперт, дорожные знаки на наших трассах подсказывают автомобилисту, с какой именно скоростью нужно двигаться, чтобы обеспечить экономную трату топлива.

Двигатель в прогрессе: в регионах зафиксирован рост цен на АЗС
В случае дальнейшего увеличения стоимости топлива общественники готовы направить обращения в ФАС

Ранее, 25 мая, сообщалось, что «Народный фронт» зафиксировал рост цен на топливо на АЗС в пяти регионах, среди них — Свердловская, Астраханская, Тюменская, Оренбургская области и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР). Впрочем, стоимость бензина с начала мая повысилась и на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке.

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