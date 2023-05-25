В регионах зафиксировали рост цен на АЗС

Народный фронт зафиксировал рост цен на топливо на АЗС в пяти регионах, рассказали «Известиям» в организации. Среди них — Свердловская, Астраханская, Тюменская, Оренбургская области и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР). По ситуации в КЧР общественники уже обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Менее чем за месяц стоимость моторного газа в республике поднялась с 17 до 23,5 рублей. Общественники не исключают аналогичных действий и в других субъектах в случае дальнейшего нарастания такой динамики.

Впрочем, стоимость бензина с начала мая повысилась и на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке, рассказали «Известиям» представители АЗС и источники на рынке.

Рост цен в рознице связан с их рекордным скачком в опте и возможным снижением выплат нефтяникам по демпферу, говорят эксперты. В Народном фронте отмечают и влияние высокого сезона: увеличивается количество поездок на природу, нарастает внутренний туризм.

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Двигатель в прогрессе: в регионах зафиксирован рост цен на АЗС