Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша нарастит группировку войск на границе с Белоруссией
Мир
Обвинение сообщило о шестерых сообщниках Трампа при беспорядках в Капитолии
Мир
Баку публично не подтвердил договоренность с Ереваном о целостности стран
Армия
Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВДВ
Мир
Песков допустил возвращение к зерновой сделке на условиях Москвы
Мир
В США приравняли обвинения Трампу к попытке вмешательства в выборы
Мир
В ООН выразили надежду на мирное урегулирование ситуации в Нигере
Мир
В раде зарегистрировали законопроект о запрете песен на русском языке
Мир
ЦПВС сообщил о 10 нарушениях меморандума коалицией США в Сирии
Общество
Умер советский и российский композитор Александр Колкер
Мир
Евродепутат допустил отказ ЕС от санкций против российского атома из-за Нигера
Мир
Офис генсека ООН призвал прекратить атаки беспилотников на Москву
Мир
Словакия получила шесть предложений о покупке ЗРК на замену переданного Киеву С-300
Мир
Председательство США запланировало заседание СБ ООН по Украине на 24 августа
Сюжет:

Politico узнала о предстоящем анонсе военной помощи Украине от США

Politico: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву через неделю
0
Фото: Global Look Press/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация об очередном пакете военной помощи для Украины от США может появиться уже на следующей неделе. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на Пентагон.

Отмечается, что в прошлый раз Вашингтон передал Киеву дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), различные боеприпасы, а также бронетехнику и средства противотанковой борьбы на $400 млн.

К бою запас: какие дальнобойные ракеты может получить Киев
И как они могут повлиять на ход специальной военной операции

31 июля американский посол в Киеве Бриджит Бринк заявила, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил $20 млрд. По ее словам, данная помощь является «жизненно важной частью обороны» страны.

19 июля появился анонс пакета военной помощи Украине общей стоимостью в $1,3 млрд. В транш были включены четыре национальные усовершенствованные ЗРК NASAMS и расходники для них, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.

Также 15 июля Вашингтон выделил $402 млн местной фирме на транспортировку снарядов из Болгарии на Украину. Поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они запланированы и на следующий год.

До этого, 14 июля, США одобрили проект оборонного бюджета. Он включает в себя $80 млн, которые пойдут на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Вашингтон собирается отправить Украине еще $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023