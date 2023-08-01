В США назвали сумму прямой бюджетной поддержки Украины

Американский посол в Киеве Бриджет Бринк 31 июля сообщила, что общий объем прямой бюджетной поддержки Украины со стороны США превысил $20 млрд. Таким образом она прокомментировала очередной пакет помощи Киеву в размере $1,25 млрд.

«Сегодняшняя выплата $1,25 млрд доводит общую (сумму. — Ред.) до более чем $20 млрд», — написала она в своем Twitter-аккаунте.

Как отметила посол, прямая бюджетная помощь является «жизненно важной частью обороны Украины». По ее словам, эти средства позволят обеспечить работу экстренных служб, работников здравоохранения и учителей.

Ранее, 25 июля, в Пентагоне сообщили, что США выделят Украине новый пакет военной помощи стоимостью $400 млн. В него входят снаряды для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и NASAMS, реактивной системы залпового огня HIMARS, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger и артиллерийские боеприпасы различного калибра.

19 июля в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи Украине, его объем составит $1,3 млрд. В него войдут, в частности, четыре национальные усовершенствованные ЗРК NASAMS и боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.

Также США 15 июля выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии. Поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они запланированы и на следующий год.

До этого, 14 июля, США одобрили проект оборонного бюджета. Он включает в себя $80 млн, которые пойдут на оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS для Киева. Вашингтон собирается отправить Украине еще $300 млн помощи в рамках инициативы содействия безопасности.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.