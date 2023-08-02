Притон туристов: в российских городах действуют подпольные бордели

В Санкт-Петербурге были задержаны работницы и администратор подпольного борделя для состоятельных клиентов. Источники в правоохранительных органах говорят о возврате к так называемой притонной проституции, которая существенно сократилась в крупных городах еще несколько лет назад. Как и почему меняется рынок нелегальной секс-индустрии и чем опасен откат к «точкам» и «ямам», выясняли «Известия».

Бежали по крышам

По крышам исторических петербургских многоэтажек пытались скрыться от полиции работницы публичного дома, разместившегося в квартире на Итальянской улице. Пять женщин в возрасте от 19 до 38 лет были привлечены к административной ответственности за проституцию, а в отношении предполагаемой сводницы возбуждено дело по ст. 241 УК РФ. Подозреваемая в сводничестве — 50-летняя жительница Всеволожска. Сам бордель занимал пять комнат в двухуровневой квартире и имел выход на крышу. У администратора изъяли около 150 тыс. рублей выручки. В полиции предполагают, что публичный дом был ориентирован на состоятельных клиентов.

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Тонкости маскировки

Впрочем, на рынке присутствуют заведения и менее притязательного характера. По словам подмосковного оперативника, проституция по-прежнему существует как дополнение к легальной услуге в заведениях развлекательной сферы.

— Приходит компания молодых людей в баню, ничего особенного, арендуют помещение для отдыха, покупают выпивку. Некоторые администраторы аккуратно сообщают, что есть дополнительная опция. Но чаще инициативу проявляют сами гости.

Наиболее распространенная ширма для притона — массажные кабинеты и SPA-салоны.

— Формула успеха такого бизнеса не только в повальной любви россиян разминать себе шею. За некоторыми вывесками скрываются обычные притоны. А еще чаще — «комбинированные» услуги, — говорит источник.

Автор цитаты Проституция остается одним из самых латентных видов преступлений. За 2022 год в России были осуждены за организацию проституции всего 319 человек. В минувшем году в суды поступило свыше 4,5 тыс. административных материалов по статье о занятии проституцией (6.11 КоАП РФ).

Как правило, организаторы нелегального бизнеса обеспечивают сотрудниц заведений «документами прикрытия», например дипломами массажистов. В Сети сегодня множество предложений о дистанционном получении таких корочек.

— Часть целевой аудитории — организаторы притонов. Ни в коем случае не хочу бросать тень на реальных специалистов. Но проверить это нетрудно — реальный мастер не закрывает комментарии в своих рекламных сетях, как правило, ведет страничку. А проституции лишняя огласка не нужна.

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Также сыщик говорит о том, что организаторы крупных сетей интим-салонов регулярно меняют средства мобильной связи. Причем делается это синхронно и в обязательном порядке.

В полиции отмечают, что в популярных у туристов больших городах на оживленных улицах часто можно заметить девушек, завлекающих прохожих в SPA-салоны, прозрачно намекая на интим.

— Это также может быть частью криминальной схемы, в которой обещание сексуального досуга лишь приманка для дальнейшего хищения средств у доверчивых мужчин.

Однако офицер из федерального подразделения по борьбе с оргпреступностью считает, что серьезных перемен с притонами по стране в сравнении с прошлым десятилетием почти нет.

— Есть города, в которых чрезвычайно активны жители — там бдительные граждане систематически сообщают о подозрительных гостях в квартирах по соседству. Поэтому притону в жилом доме мегаполиса прижиться довольно сложно. Другое дело — небольшие административные центры регионов, где не принято лезть в чужие дела и где всё еще имеет вес оргпреступность. Отдельное явление — проституция на дорогах, там вообще почти нет перемен. Как стояли, так и стоят.

Кучкуются из страха

В прошлом десятилетии широкое распространение получила индивидуальная проституция — такая форма ведения нелегального бизнеса при должном подходе к рекламе позволяла девушкам не делиться заработком с сутенерами.

Источник «Известий» в антинаркотическом подразделении столичной полиции (в силу служебных обстоятельств он часто имеет дело с представительницами древнейшей профессии) говорит, что индивидуальная проституция крайне опасна для самих женщин.

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— Многие наркозависимые на определенной стадии вынуждены использовать этот источник дохода. Однако бизнес этот таит в себе множество скрытых опасностей — могут не заплатить, избить. Не говоря уже о других, более тяжких последствиях. Среди клиентов хватает неадекватных людей. Эти обстоятельства и вынуждают обращаться за помощью к организованному бизнесу, где есть условный договор. «Фирма» обеспечивает проститутке поток клиентов, а в некоторых случаях крышу над головой, питание, медобслуживание. И, самое главное, защиту.

Однако сами организаторы секс-бизнеса активно собирают компромат на своих работниц.

— Многочисленные паблики для взрослых часто пополняются фото- и видеоконтентом с участием проституток. Часто бывает так, что женщина давно ушла из профессии, создала семью и забыла ошибку юности как страшный сон, но спустя 20 лет ее близкие узнают неприглядные подробности прошлого. Такая информация о человеке не исчезает с течением времени.

Притон неизбежно притягивает маргиналов, уголовников. Проституция сама по себе располагает к манипуляциям, вымогательству, преступлениям на сексуальной почве. Здесь могут безнаказанно отобрать деньги, избить, прекрасно осознавая, что никто в полицию писать заявление не пойдет, говорит собеседник. Именно поэтому проституция в России остается правонарушением.

Символическое наказание

Законом установлена административная ответственность в виде штрафа от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей для лиц, занимающихся проституцией, говорит член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. Административный арест на срок от 10 до 15 суток может грозить тем, кто получает доход, связанный с занятием другого лица проституцией.

Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией предусматривает уже уголовную ответственность, говорит юрист. И будет наказываться штрафом, принудительными работами, либо ограничением, лишением свободы.

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По ее словам, в настоящее время на рассмотрении находится законопроект № 343502-8 об установлении административной ответственности за размещение и (или) распространение в общественных местах рекламы сексуальных услуг.

— За указанные действия предлагается установить административный штраф на граждан в размере от 25 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Проблемы целевой аудитории

Закон не предусматривает наказания для потребителя услуг, если, разумеется, он не нарушил какие-либо другие положения Уголовного кодекса. Вместе с тем потребителя платной любви сложно назвать законопослушным человеком.

Психиатр, сексолог Алексей Вилков считает, что составить социальный портрет покупателей интимных услуг практически невозможно, потому что клиентами жриц любви становятся люди разных возрастов и любых профессий. Но всех их объединяет обычно низкая избирательность или полное ее отсутствие при выборе партнера для близости. Причем у таких мужчин особое отношение к себе и своему телу. В частности, они проще относятся к различным рискам, что касается здоровья. Перспектива заразиться заболеванием, передаваемым половым путем, для них не является существенной. К партнерше они чаще всего относятся как просто к средству удовлетворения определенных потребностей, отмечает эксперт.

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— Здесь обычно выделяют две группы мужчин. Представители первой имеют низкие навыки коммуникации, поэтому им сложно познакомиться с девушкой и найти обычную партнершу для долгих отношений. У них проблемы в плане ухаживания, влюбленности, постепенного сближения. Часто такие мужчины имеют разные комплексы, которые мешают им взаимодействовать с женщинами обычным способом. Поэтому они вынужденно, а порой и без особенного желания прибегают к коммерческому сексу, — рассказывает Алексей Вилков.

Вторая группа покупателей интимных услуг, по словам сексолога, — это мужчины с эмоциональной нестабильностью, которые относятся к женщинам как к предмету для удовлетворения своих потаенных фантазий и потребностей.

— Они обезличивают женщин в плане их эмоций и телесности. Такие мужчины склонны к агрессии и имеют разные девиантные фантазии, которые пытаются реализовать с женщинами с помощью коммерческого секса, — продолжает эксперт.