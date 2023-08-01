Политолог заявил о негодовании еврочиновников из-за Зеленского

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал во вторник, 1 августа, информацию о том, что МИД Украины вызвал посла Польши Бартоша Цихоцкого после слов министра канцелярии польского президента Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за помощь.

Он отметил, что украинско-польские отношения никогда не были безоблачными, и объятия президента Украины Владимира Зеленского и польского лидера Анджея Дуды в стенах Верховной рады являются самым настоящим фарсом. На самом деле украинский лидер и его окружение вызывают негодование у еврочиновников и национальных элит европейских государств.

«Польша не воспринимает Украину как равного партнера, она рассматривает украинское государство как сферу своих интересов. И в перспективе Варшава хотела бы аннексировать часть территорий нынешней Украины. Раздражительные комментарии что со стороны украинских, что со стороны польских должностных лиц свидетельствуют о том, что в отношениях между сторонами наметилась раздраженность и усталость», — сказал политолог в беседе с RT.

По словам эксперта, это связано с тем, что Польша хотела уже сегодня получать прямую выгоду от фактического участия в боевых действиях на стороне Украины, но пока Варшаве не удается в полной мере монетизировать активность по украинскому кейсу, пояснил он.

«Это огорчает и Дуду, и его окружение. Украина зазвездилась, она требует не только от Польши, но и от других европейских стран больше поддержки в виде финансов и других преференций. Зеленский и его клика уже вызывают ропот негодования у еврочиновников и национальных элит европейских государств», — заключил он.

Ранее в этот день Цихоцкого вызвали в МИД Украины после слов Пшидача о неблагодарности Киева, сообщает телеканал «360». Пшидач в интервью польским журналистам заявил, что Украина получила огромную поддержку от Польши и что Киеву стоило бы начать ценить ту роль, которую польская сторона сыграла для него за последние месяцы и годы, сообщается на сайте kp.ru.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев не отдает себе отчета в том, что помощь Варшавы может обернуться захватом Польшей западных земель Украины, пишет REGNUM.

Она сравнила Польшу и Украину с волком и овцой, заявив, что травоядное не может догадаться, что пойдет на ужин волку.

21 июля президент РФ Владимир Путин поручил директору Службы внешней разведки РФ Сергею Нарышкину отслеживать планы Варшавы в отношении Киева и заявил, что Польша рассчитывает напрямую вмешаться в конфликт и «оторвать кусок пожирнее» на Украине.