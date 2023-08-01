Юные мутанты: новый мультфильм про «Черепашек ниндзя» слили в Сеть

В широкий мировой прокат «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» выходят 2 августа, но первые официальные показы состоялись уже 31 июля в Великобритании, и в этот же день в Сети опубликовали пиратскую копию. Озвучили фильм Джеки Чан, Джон Сина, Роуз Бирн и другие голливудские звезды. «Известия» посмотрели анимационную новинку. Внимание, спойлеры!

Испорченный сюрприз

Качество опубликованной копии, конечно, оставляет желать лучшего. Но такая ранняя утечка все равно подпортила релиз долгожданной новинки, на создание которой ушло более трех лет и примерно $70 млн без учета маркетинга.

К проекту подошли серьезно и позвали сразу нескольких мировых звезд для озвучки героев. Наставником черепашек, крысой Сплинтером, стал Джеки Чан, одному из классических персонажей (мутант-носорог Рокстеди) свой голос подарил популярный в США актер и рестлер Джон Сина (последняя его яркая роль — во франшизе «Форсаж»). Лучшего друга рогатого гиганта, антропоморфного кабана Бибопа, «сыграл» Сет Роган. Рэп-звезда Айс Кьюб исполнил роль главного злодея, а его создателя (гениального, но безумного ученого Бакстера Стокмана) — Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие») . Также над озвучкой работали звезда Marvel Пол Радд и актриса Роуз Бирн.

Отличительная особенность новых «Черепашек» — уникальный стиль, сочетающий в себе элементы двумерной и трехмерной анимации. Напоминает другой супергеройский хит этого года «Человек-паук: Паутина вселенных». Картинка будто бы стилизована под серию комиксов, которые лежат в основе всей франшизы: линии и контуры грубые и угловатые, а движения героев менее плавные — как если бы на экране показывали страницы из журналов. На фоне непрекращающегося потока 3D анимации от Disney, Pixar, Dreamworks и других студий «Погром мутантов» приятно выделяется.

Критики, успевшие посмотреть мультфильм, тоже остались довольны новинкой: на Rotten Tomatoes рейтинг составил 97%. «Погром мутантов» хвалят за захватывающий сюжет, обилие экшн-сцен и юмора, а также отмечают качество анимации и озвучки главных героев. На IMDb оценка зрителей менее восторженная: 7,8 баллов из 10.

Герои старые, картинка новая

«Погром мутантов» — это одновременно история происхождения супергеройской команды и фильм о подростковом взрослении. Четверка в панцирях — всего лишь тинейджеры, пытающиеся выжить в большом городе под руководством наставника-крысы . Новинка рассказывает о первом серьезном враге черепашек и их дебюте в качестве борцов с преступностью.

Кадр из мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Фото: Nickelodeon Animation Studios

Создатели «Погрома мутантов» уделили особое внимание дизайну черепашек и наделили каждого героя собственным характером, увлечениями и даже комплекцией. Рафаэль, например, самый вспыльчивый и сильный и потому обладает более крупным телосложением, а Донателло (умнейший из четверки) выглядит, как настоящий «ботан»: худощавый и носит очки. Внешняя уникальность не всегда была присуща бойцам в панцирях: в легендарном сериале 1987-го года о Черепашках-ниндзя они различались только оружием, цветными повязками и буквами на поясах, но в остальном они были практически идентичны.

Наставник Сплинтер тоже пережил несколько изменений: теперь он старый и не доверяет людям — последних пугает его внешний вид, а сам тренер призывает четверку добывать себе пропитание и продукты воровством. Обучение боевым искусствам тоже обрело комичный тон: Сплинтер учил черепашек по старым обучающим видеокассетам, а также по классическим боевикам о единоборствах. Эйприл О’Нил сделали афроамериканкой и омолодили ее до возраста черепашек — она теперь тоже подросток.

Завязка у мультфильма не самая революционная: много лет назад ученый-бунтарь Бакстер Стокман вызвал утечку мутагена. Из-за химикатов появилась четверка будущих супергероев, а также группировка агрессивных антропоморфных мутантов, во главе которых стоит злодей Супермуха. Спустя 15 лет после инцидента обе группы встречаются, но черепашки хотят защитить мир, а банда, наоборот, стремится создать расу видоизмененных животных, чтобы поработить человечество. На их конфликте строится сюжет ленты.

Кадр из мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Фото: Nickelodeon Animation Studios

Обидно, что не показали самого главного антагониста франшизы — Шреддера. Но списывать злодея со счетов рано — его упоминают в сцене посреди титров. В ней показывают повседневную жизнь черепашек в средней школе: Донателло открыл компьютерный клуб, Рафаэль занялся борьбой, Микеланджело хочет стать стендап-комиком, а Леонардо присоединяется к команде Эйприл О’Нил.

За ними наблюдают ослабевший Супермуха и Синтия Утром — руководитель компании, занимающейся разработкой мутагенов и других опасных химикатов. Появление героев в панцирях нарушило ее планы и, чтобы справиться с новыми хранителями города, ей придется позвать Шреддера. Так что с большой вероятностью именно он будет противодействовать черепашкам в будущих фильмах.

Преданных фанатов сразу должна зацепить фамилия Синтии. Утромы — раса пришельцев, внешне напоминающих большие головы с щупальцами вместо конечностей. К ним же относится суперзлодей Крэнг, который встречается как в анимационных сериалах и комиксах, так и в последнем полнометражном фильме. Он тоже вполне может стать угрозой для новоиспеченных героев.

Кадр из мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Фото: Nickelodeon Animation Studios

Продолжение следует

«Погром мутантов» — уже пятый по счету перезапуск анимационной серии. И если у мультсериалов по франшизе и комиксов все идет очень даже неплохо, то с полнометражными картинами дела обстоят значительно хуже: фантастический боевик «Черепашки-ниндзя» 2014-го года и его сиквел 2016-го года получили негативные отзывы как критиков, так и фанатов . Они провалились в прокате, и производство третьей части было остановлено, чтобы сфокусироваться на анимационной картине.

Два провала в кино подряд ставили под угрозу успех нового мультфильма. Но студии Paramount Pictures и Nickelodeon Movies, которым принадлежат права на франшизу, уже объявили о разработке сиквела — компании так уверены в успехе «Погрома мутантов». Также в планах выпустить два сезона анимационного сериала, который свяжет обе части вместе. И выполнен он будет в стиле двумерной анимации.

Кадр из мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» Фото: Nickelodeon Animation Studios