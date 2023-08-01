Белорусские спасатели нашли в акватории реки останки мамонта

В Белоруссии сотрудники МЧС нашли в реке останки мамонта. Об этом сообщает пресс-служба министерства во вторник, 1 августа.

«Сегодня водолазы Гомельского областного управления МЧС при обследовании акватории реки Беседь в деревне Светиловичи Ветковского района обнаружили останки животного. По их предположениям, они принадлежали мамонту», — отметила пресс-служба в своем Telegram-канале.

Уточняется, что на место находки были вызваны специалисты из музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля, которые подтвердили это предположение.

22 июля сообщалось, что рыбак в Башкирии нашел зуб шерстистого мамонта. Это произошло в окрестностях геологического разреза Мечетлино на реке Юрюзань. Мужчина подумал, что нашел камень с симметричным узором. Однако палеонтологи однозначно определили данную находку как зуб шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius).

В июне в Московской области нашли бивни мамонта, которым десятки тысяч лет. Находка была сделана в ходе благоустройства территории вокруг Зарайского кремля.