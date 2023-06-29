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Бивни мамонта нашли в ходе благоустройства территории у Зарайского кремля

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Бивни мамонта, которым десятки тысяч лет, обнаружили специалисты в ходе благоустройства территории вокруг Зарайского кремля. Об этом пресс-служба министерства благоустройства Московской области сообщила в четверг, 29 июня.

Зарайский кремль является единственным подмосковным кремлем, который полностью сохранился до наших дней. Памятник мирового значения Зарайская стоянка — самое древнее поселение человека, обнаруженное в регионе, — находится рядом с его территорией.

«Исторические артефакты были найдены там совсем недавно в ходе работ по благоустройству. При проведении археологических раскопок ученые нашли древнейшие бивни мамонта, которым насчитываются десятки тысяч лет. Уверен, что новая находка станет еще одной жемчужиной этой коллекции», — цитирует агентство городских новостей «Москва» министра благоустройства Подмосковья Михаила Хайкина.

В пресс-службе ведомства напомнили, что Зарайская стоянка находится в самом центре города, к северу от Никольских ворот кремля.

Местные жители давно находили здесь древние кремневые предметы и кости вымерших животных.

«Ученые установили, что первые люди поселились в этом месте еще 23 тыс. лет назад. Одна из самых любопытных находок Зарайской стоянки — ребро мамонта, на котором древние люди нарисовали трех мамонтов. Предметы, обнаруженные в этом месте, выставлены в музее «Зарайский кремль», — заключили в пресс-службе.

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Ранее, 18 мая, сообщалось, что специалисты Управления гражданской защиты обследовали акватории официальных пляжей Уфы перед стартом купального сезона и вытащили из воды много интересных находок.

Водолазы обнаружили большие ракушки-мидии с острыми краями, а со дна в Уфе подняли бивни мамонтов и бизонов, череп шерстистого носорога. Все эти животные жили на земле 8–10 тыс. лет назад. Также на одном из городских пляжей нашли якорь, которому более 100 лет.

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