Кости древних животных нашли на пляжах Уфы

Специалисты Управления гражданской защиты обследовали акватории официальных пляжей Уфы перед стартом купального сезона и вытащили из воды много интересных находок. Об этом рассказал глава УГЗ Уфы Рафаэль Ахметов в четверг, 18 мая, сообщает «МедиаКорСеть».

Водолазы досконально обследовали дно, поскольку оно должно быть пологим и чистым. Помимо обычного мусора и разных природных элементов вроде коряг им попались настоящие артефакты.

Так, водолазы обнаружили большие ракушки-мидии с острыми краями, а со дна в Уфе подняли бивни мамонтов и бизонов, череп шерстистого носорога. Все эти животные жили на земле 8–10 тыс. лет назад. Также на одном из городских пляжей нашли якорь, которому более ста лет.

Как отмечает издание, с 18 мая работу начала комиссия, которая будет делать выводы о готовности пляжей Уфы к приему горожан. Всего их будет десять.

В начале мая сообщалось, что Уфа может лишиться популярной площадки для жарки шашлыков. Речь идет о мангальной зоне на набережной озера в экогороде «Яркий».