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Уфа может лишиться популярной площадки для шашлыков

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Городскую площадку для жарки шашлыков на набережной озера в экогороде «Яркий» в Уфе могут полностью демонтировать. Некоторым местным жителям не нравятся излишний шум и грязь у них под окнами, но часть выступает против сноса.

В среду, 3 мая, на набережной озера Кустаревского прошла встреча жителей и администрации района, а также представителей застройщика «Яркого», сообщается в сообществе в соцсети «ВКонтакте» «Демчане».

Инициатором собрания выступил общественный совет, а на повестке была дальнейшая судьба мангальной зоны. На встрече обсудили тему и провели голосование. Большинство присутствующих выступило за снос мангалов и запрет жарить шашлык на территории.

«‎Было принято решение полностью демонтировать мангальную зону. Это означает, что данная территория теряет статус «специально отведенного места, оборудованного для разведения огня», — сказано в посте, размещенном в «Демчанах».

В комментариях мнения разделились. Жители Демского района возмутились, что судьбу площадки для шашлыков решают только жильцы экогорода, хотя озеро Кустаревское «принадлежит Деме, а не лично Яркому».

По словам осведомленного источника «МедиаКорСеть», на набережной озера Кустаревского в скором времени якобы может появиться «Тропа здоровья». За комментариями по этому поводу издание обратилось в пресс-службу мэрии Уфы.

Ранее россиян предупредили о риске отравления шашлыком в майонезе. Этот соус не содержит природных консервантов, как вино или уксус, поэтому может испортиться быстрее.

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