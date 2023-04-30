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Россиян предупредили о риске отравления шашлыком в майонезе

Эксперт Роскачества Завьялова: риск отравиться шашлыком в «белом» соусе значительно выше
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Риск отравиться шашлыком, если он замаринован в «белом» соусе, значительно выше, чем при другом маринаде. Об этом в субботу, 30 апреля, рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

«Не стоит выбирать шашлык в «белых» соусах, например на основе майонеза, так как риск пищевых отравлений в этом случае повышается», — сказала Завьялова в преддверии майских праздников «РИА Новости».

Она уточнила, что майонез не содержит природных консервантов, как вино или уксус, поэтому может испортиться быстрее.

Помимо соуса собеседница агентства призвала обращать внимание и на размер кусочков мяса. Особенно это важно при покупке нарезанного и замаринованного шашлыка. Как пояснила эксперт, они должны быть максимально однородны. Таким образом шашлык будет удобно нанизывать на шампур, и он равномерно прожарится на огне.

Также важно изучить дату изготовления продукта и его категорию в зависимости от количества мышечной ткани, содержащейся в шашлыке. Всего существует пять таких групп: А (более 80% мышечной ткани), Б (от 60% до 80%), В (от 40% до 60%), Г (от 20% до 40%) и Д (менее 20%). Последние две категории — это шашлык с чрезвычайно высоким содержанием жира и низкой биологической ценностью, поэтому выбирать лучше категории А и Б, порекомендовала эксперт.

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Ранее, 27 апреля, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Кашух рассказала «Известиям», что при употреблении шашлыка стоит отказаться или снизить количество алкоголя. Она отметила, что алкоголь оказывает негативное влияние на весь организм, в том числе на желудочно-кишечный тракт и почки. Кроме того, в сочетании с жирным мясом повышается риск повреждения поджелудочной железы.

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