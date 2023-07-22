Рыбак в Башкирии нашел зуб шерстистого мамонта

Житель Башкирии во время рыбалки на реке Юрюзань в окрестностях геологического разреза Мечетлино обнаружил зуб шерстистого мамонта. Об этом 21 июля сообщили в геопарке ЮНЕСКО «Янган-Тау».

Мужчина подумал, что нашел камень с симметричным узором. Однако палеонтологи однозначно определили данную находку как зуб шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius).

«Данное открытие является отличным примером потенциала исследования палеонтологических находок на территории геопарка и может внести значимый вклад в понимание климатических и экологических условий, характеризовавших период существования мамонтов», — приводит «Башинформ» слова специалистов.

Ученые подчеркнули, что во время прогулок по геопарку надо обращать внимание на мельчайшие детали.

«Здесь, среди природных красот и исторических тайн, скрыто нечто уникальное и фантастическое», — заключили в «Янган-Тау».

В июне в Московской области нашли бивни мамонта, которым десятки тысяч лет. Находка была сделана в ходе благоустройства территории вокруг Зарайского кремля.

Местные жители много лет находят в этом районе древние кремневые предметы и кости вымерших животных.