Пассажирский теплоход столкнулся с пирсом в речном порту Ульяновска

Пассажирский теплоход при подходе к причалу столкнулся с пирсом в речном порту Ульяновска. Об этом во вторник, 1 августа, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По ее данным, инцидент произошел около 11:45. В результате столкновения судно получило повреждения, другие обстоятельства устанавливаются.

«На место происшествия выехали ульяновский транспортный прокурор и следственно-оперативная группа Ульяновского ЛО МВД России на транспорте», — уточнили в ведомстве.

Ранее, 31 мая, два теплохода столкнулись на реке Лена в Иркутской области. Сообщалось, что инцидент произошел на 3617,5 км реки в городе Усть-Кут Иркутской области, в результате столкновения никто не пострадал.