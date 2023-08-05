Пошли на принцип: как атомные державы пытались сохранить мир

60 лет назад в Москве главы внешнеполитических ведомств СССР, США и Великобритании подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. По сути, впервые мировые державы взяли на себя серьезные обязательства по ограничению в совершенствовании атомного вооружения. Как это было, вспоминали «Известия».

«Поджигатели войны» и борцы за мир

С первых испытаний ядерного оружия миллионы людей в мире были потрясены перспективой «атомного апокалипсиса». Особую тревогу выражали ученые, лучше других понимавшие, к чему может привести гонка вооружений в этой области. В те годы борьба с «поджигателями войны» стала заметным явлением общественной жизни. Уже осенью 1945 года представители СССР, Канады, Великобритании, Швеции заговорили о необходимости международного контроля над атомным вооружением. Соединенные Штаты, будучи ядерным монополистом, сопротивлялись этому. Вопрос не раз обсуждался на заседаниях Организации Объединенных Наций.

Большой резонанс на всех континентах получил в 1954 году призыв индийского лидера Джавахарлала Неру объявить мораторий на испытание средств массового уничтожения. Но в ООН это предложение сочли «непрактичным». Ни США, ни Франция, которая только разрабатывала ядерное оружие, не собирались прекращать «учебные взрывы».

Фото: commons.wikimedia.org Индийский лидер Джавахарлал Неру во время визита в Германию, 1956 год

Расстановку сил во многом изменил запуск первого искусственного спутника Земли осенью 1957 года, доказавший успехи советской науки, о которых не подозревали в Вашингтоне. Наконец, в 1961 году Советский Союз испытал «Царь-бомбу» мощностью 50 мегатонн. После этого необходимость фундаментальных переговоров не вызывала сомнений в Белом доме. Отметим, что американцы стали проявлять готовность к ограничению ядерных испытаний, только когда потеряли надежды на собственный приоритет в этой сфере и стали опасаться, что Советский Союз по части некоторых стратегически важных технологий уходит вперед.

Не будем отбрасывать и политический фактор. Москва в то время активно выступала с миролюбивыми инициативами, которые укрепляли ее авторитет, — американцы не хотели выглядеть агрессорами. 31 марта 1958 года Верховный Совет СССР одобрил решение прекратить ядерные испытания при условии, что другие ядерные державы сделают то же самое. Вскоре первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев призвал президента США Дуайта Эйзенхауэра присоединиться к мораторию. Но Эйзенхауэр, считавший, что русские заманивают его в ловушку, не торопился с ответом. Словом, о быстром решении вопроса не могло быть и речи. И все-таки предложение Москвы не превратилось в «глас вопиющего в пустыне».

Фото: commons.wikimedia.org Никита Хрущев и Дуайт Дэвид Эйзенхауэр с супругами в советском посольстве в США

Начались международные переговоры экспертов, собравшихся в Женеве для обсуждения этого вопроса. Советскую делегацию на этой конференции возглавлял академик Евгений Федоров, директор Института прикладной геофизики и знаменитый полярник, участник первой дрейфующей станции «Северный полюс». Делегации из трех держав — СССР, США и Великобритании — исходили из того, что заключить договор о моратории невозможно без взаимного доверия. А для этого нужно разработать действенную систему контроля над атомными испытаниями. Предполагалось создание 170 наземных и 10 морских постов наблюдения и организация полетов над предполагаемой территорией взрыва. До конца воплотить в жизнь эту дорогостоящую систему так и не удалось. Но после женевской конференции три страны несколько раз вводили временный мораторий на испытания. И главное — начался переговорный процесс.

Макет термоядерной «Царь-бомбы», испытанной 30 октября 1961 года Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Осенью делегации СССР, США и Великобритании снова встретились в Женеве. Противоречий хватало. Например, СССР настаивал на ротации участников комиссий по контролю над испытаниями, а Вашингтон считал, что необходима постоянно действующая группа экспертов. В 1959 году ученые снова встретились в Женеве. На этот раз кроме Федорова в переговорах участвовали нобелевские лауреаты Николай Семенов и Игорь Тамм — ученые, которые лучше других понимали, что применение атомного оружия даже не в боевых условиях, а на испытаниях может привести мир к катастрофе. Переговоры продолжались еще более трех лет. Вопрос обсуждался и во время визита Хрущева в США в 1959 году.

Решающий компромисс

Вряд ли трем державам удалось бы прийти к согласию, если бы они не нащупали компромисс: ввести мораторий на испытания на земле и под водой и добавить к ним обязательства не превращать космическое пространство в полигон для оружия массового уничтожения. При этом в начале 1960-х около 20% испытаний ядерного оружия проходили под землей, в специальных штольнях. Стоял вопрос, как распознавать подземные ядерные взрывы, которые легко спутать с землетрясениями. Но дипломаты нашли спасительное решение: оставить этот способ испытаний за пределами будущего договора. Устно они договорились, что вернутся к вопросу подземных испытаний через год-другой. Как только возникла эта идея — оказалось, что непреодолимых препятствий на пути к договору больше нет. К тому же новому президенту США Джону Кеннеди удалось на время преодолеть сопротивление «ястребов» из Пентагона, которые долгое время слышать не хотели ни о каких договорах с Советами.

Фото: commons.wikimedia.org Джон Кеннеди

Оставался один немаловажный вопрос, где подписывать договор. В воздухе витала идея нейтральной страны — Швейцарии или Швеции. Но Советскому Союзу как инициатору соглашений удалось отстоять свои интересы — и стороны согласились встретиться для подписания договора в Москве.

Они повстречались в Москве...

13 июля 1963 года в аэропорт Внуково прибыли высокие делегации из США и Великобритании, которые возглавляли заместитель государственного секретаря США Аверелл Гарриман и лидер палаты лордов Великобритании виконт Хейлшем. С советской стороны переговоры, которые проходили в особняке МИДа на улице Алексея Толстого (ныне — Спиридоновка), вел министр иностранных дел Андрей Громыко. Отметим, что Гарриман был послом США в СССР в годы Великой Отечественной войны и по праву считался не только знатоком России, но и сторонником разумного сотрудничества Москвы и Вашингтона. По настоянию советской стороны в текст договора включили формулу, которая обязывала ко многому: «Провозглашая своей главной целью скорейшее достижение соглашения о всеобщем и полном разоружении...». Это предполагало продолжение переговорного процесса и заключение новых соглашений. Когда стороны пришли к согласию, в Москву прилетели главы внешнеполитических ведомств — госсекретарь США Дин Раск и министр иностранных дел Англии Александр Дуглас-Хьюм, а также Генеральный секретарь ООН, бирманский дипломат У Тан.

Фото: ТАСС/Василий Егоров Представители СССР, США и Великобритании после церемонии парафирования Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой, СССР, Москва, 25 июля 1963 года

5 августа в Кремле представители трех держав подписали договор, взяв на себя обязательства «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы в атмосфере, за ее пределами, включая космическое пространство, под водой и в любой другой среде, если такой взрыв вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства». То есть в трех средах — на земле, в космосе и под водой. Контроль за соблюдением договора возлагался на подписантов, без создания международных структур.

Фото: ТАСС Подписи Д. Раска, лорда Хьюма, А. Громыко, СССР, Москва. 5 августа 1963 г.

Пожалуй, после 1945 года никогда представители этих стран не встречались в столь дружественной обстановке. С улыбками и доброжелательными тостами — как будто дипломатам было необходимо на несколько часов сбросить напряжение холодной войны. В тот день и британские, и американские, и советские ораторы даже говорили о прекращении гонки вооружений и прекращении холодной войны. Это, конечно, оказалось серьезным преувеличением. Но и недооценивать историческое значение московского договора нельзя. Прежде всего он показал, что и на Западе, и на Востоке никто не стремится к большой войне.

Технология соглашений

Договор, вступивший в силу в октябре того же года, был открыт для подписания всеми государствами — такая формулировка впервые появилась в столь важных соглашениях. В чрезвычайных случаях из договора можно выйти, но при этом страна-подписант должна за три месяца до намеченного испытания официально уведомить об этом других участников соглашений.

Группа манекенов, установленных на французском полигоне для испытаний ядерного оружия недалеко от Регане, Алжир, перед третьим испытанием французской атомной бомбы, 27 декабря 1960 года Фото: Getty Images/Keystone-France

К трем ядерным державам не присоединились Франция и Китай, еще намеревавшиеся совершенствовать свое атомное вооружение. Но через несколько лет, освоив подземные испытания, они де-факто стали выполнять положения московского договора. Впоследствии участниками договора стали еще десятки стран, включая Израиль, Пакистан и Индию.

Московский договор не лишил атомные державы возможностей совершенствовать и даже испытывать ядерное оружие. И все-таки это было важное достижение. Во-первых, количество испытаний, которые заставляли весь мир замирать в тревоге, сократилось в несколько раз, уменьшилась опасность экологических катаклизмов из-за радиоактивных осадков. Во-вторых, страны, обладавшие мощными арсеналами ядерного оружия, доказали, что готовы к компромиссам для сохранения мира. Несмотря на идеологические и прочие расхождения.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»