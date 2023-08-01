В РФ назвали сумасшествием демонтаж герба СССР с композиции «Родина-мать» в Киеве

Демонтаж герба СССР со щита композиции «Родина-мать» в Киеве и его замена на украинский трезубец подтверждают сумасшествие людей, которые находятся у власти на Украине, заявила 1 августа сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.



Она отметила, что происходящее событие вызывает смесь гнева, удивления и жалости.

«Телодвижения украинской власти каждый раз вызывают чувство очень сложное, состоящее из жалости, удивления и гнева. Потому что то, чем они сейчас занимаются, (этим) здравомыслящие люди заниматься не должны были бы», — поделилась с «РИА Новости» сенатор.



Она считает, что в условиях экономического упадка страны тратить миллионы для того, чтобы заменить один герб на другой, говорит о том, что у власти находятся сумасшедшие люди.

«Чем быстрее все это закончится для Украины, я имею в виду, что существующая власть там будет ликвидирована, тем скорее, возможно, наступит облегчение для всех», — высказалась Алтабаева.

26 июля в Киеве начался демонтаж герба СССР с монумента «Родина-мать». На месте символа Советского Союза, который располагался на щите скульптуры, местные власти планируют установить украинский трезубец.

Позже, 29 июля, гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук сообщил, что монумент переименуют из «Родины-мать» в «Украину-мать».



Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что памятнику изменят название, так как не могут его демонтировать.



Монументальная скульптура находится на правом берегу Днепра. Ее установили в 1981 году по случаю Дня Победы. Памятник считается самым высоким в Европе — он достигает 102 м.

На Украине с 2015 года проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.